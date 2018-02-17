Дело о нападении на сотрудников скорой помощи в Сочи предали в СК

Следователи СК выясняют обстоятельства произошедшего в Адлерском районе.

«По предварительным данным, в ночь на 17 февраля прибывшие по вызову медики подверглись нанесению телесных повреждений со стороны мужчины. Его действиям будет дана принципиальная правовая оценка. Проводится процессуальная проверка», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Она добавила, что характер нанесенных телесных повреждений уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи пьяный пациент напал на фельдшера и водителя скорой помощи.

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