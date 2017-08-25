Дело о смертельном ДТП на Кубани дополнили статьей об оказании ненадлежащих услуг

СКР 25 августа в рамках расследования обстоятельств ДТП в Краснодарском крае дополнительно квалифицировал произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, рано утром 25 августа в районе поселка Волна во время возвращения с вахты в море опрокинулся автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании ЗАО «Таманьнефтегаз». По уточненным данным, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО «Таманьнефтегаз», который входит в систему порта «Тамань».

Первоначально по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Установлено, что перевозка рабочих осуществлялась на автобусе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю 1963 года рождения. В связи с этим следствие дополнительно квалифицировало содеянное по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Для полного и объективного расследования уголовного дела председатель Следственного комитета России поручил принять его к производству седьмому следственному управлению ГСУ СК России. На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты центрального аппарата.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточняются данные о погибших и пострадавших. Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса и технической неисправностью. Также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечению безопасности работников предприятия. Только по результатам проведенного комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Спасатели обнаружили тела 13 погибших на месте падения автобуса, 20 человек спасли.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших в Темрюкском районе рабочих.

Крымские спасатели формируют специальный морской отряд водолазов и специальной техники, который отправится из Керчи к месту падения автобуса в воду в Краснодарском крае. Из Краснодара направят вертолет санитарной авиации с бригадой медиков для эвакуации пострадавших.

После ДТП на пирсе в Темрюкском районе в СКР возбудили уголовное дело. Автобус, упавший 25 августа с пирса в море, подняли на поверхность.

На месте ДТП с автобусом в Темрюкском районе работают 112 спасателей. Позже в МЧС сообщили, что упавший с пирса в Темрюкском районе автобус перевозил 38 человек. Всего удалось спасти 24 человека.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. В больницы доставлены 19 человек, еще пять находятся на пути в медучреждения.

Ранее сообщалось о 16-ти погибших. Позже спасатели нашли тело 17-го рабочего.

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