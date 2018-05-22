Делом об убийстве матери пятерых детей в Псебае займутся московские следователи

22 мая в 16:49

Председатель СК России Александр Бастрыкин 22 мая принял решение передать уголовное дело в производство Главного следственного управления СК России.

Учитывая большой общественный резонанс, который вызвало убийство матери пятерых детей в поселке Псебай Краснодарского края, председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение передать это уголовное дело в производство Главного следственного управления СК России.

В рамках уголовного дела будет проведен комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также проверку на причастность к убийству иных лиц и выяснение роли каждого из них.

Учитывая возникшую социальную напряженность в кубанском поселке, председатель СК России принял решение направить на место произошедшего своего старшего помощника. В ближайшее время он вылетит в Краснодарский край. О конкретном времени и месте встречи с ним граждане будут дополнительно оповещены. Жители поселка напрямую смогут донести до представителя центрального аппарата СК России информацию, касающуюся как этого резонансного преступления, так и сведения об иных преступлениях, совершенных группой подростков на территории населенного пункта. Все доводы о конкретных фактах преступной деятельности будут тщательно проверены.

Председатель Следственного комитета РФ поставил перед подчиненными задачу довести расследование до логического завершения, чтобы виновные не ушли от ответственности, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Следственный комитет 15 мая сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве. В Мостовском районе арестовали подростка, подозреваемого в убийстве женщины в поселке Псебай. По делу об убийстве женщины в поселке Псебай назначили генетическую экспертизу.

СК разыскивает свидетелей убийства женщины в поселке Псебай Мостовского района. Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве женщины в Мостовском районе.

СК 21 мая сообщил о предъявлении обвинения двум фигурантам дела об убийстве матери пятерых детей в Псебае. По данным следствия, вечером 13 мая молодые люди вместе с местными жителями распивали спиртные напитки в одном из кафе в поселке Псебай. В заведении также находилась 40-летняя женщина, с которой 16-летний подросток был ранее знаком. Когда женщина собралась домой, молодые люди, имея умысел, направленный на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении знакомой, предложили проводить ее. По пути следования 16-летний подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний парень задушил пострадавшую. Далее злоумышленники перенесли тело в кусты и скрылись.

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