«Деловые факты»: 400 банков в стране

Центральный банк России планирует оставить в стране лишь 400 банков.

Регулятор намерен продолжать чистку рынка до 2019 года. В ЦБ отметили, что работа по очищению банковского сектора иногда больше похожа на работу финансового следователя, чем на работу современного банковского регулятора, который проверяет капитализацию банка. По словам зампредседателя Банка России Василия Поздышева, регулятор выступает против целого бизнеса по созданию фиктивных заемщиков.

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