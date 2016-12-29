«Деловые факты»: деньги в стройку

Дольщиков на Кубани стало больше — в этом году их количество выросло более чем на 30%. Деньги в строительство вложили 26 тыс. 300 человек. Вместе с тем упала и стоимость квадратного метра в столице региона. Примерно на 6% — с 50 тыс. до 47 тыс. рублей.

По оценкам экспертов, в первом полугодии 2017 года цены снова пойдут вверх. Причина — стабилизация экономики. Однако, роста выше инфляции, то есть 5-6%, не будет. Опять же по прогнозам специалистов, некоторые застройщики из-за высокой конкуренции продолжат предоставлять скидки. Но их величина постепенно будет сокращаться. Кроме того, участники рынка ждут, что увеличится доля ипотечных сделок. Причем как на первичном, так и на вторичном рынках. Этому будет способствовать снижение ключевой ставки Центральным Банком России, а так же реализация совместных программ застройщиков и банков.