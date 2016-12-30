Краснодарский край снова в числе лидеров, на этот раз благодаря «МФЦ для бизнеса». Итоги реализации проекта подвели в Минфине России. Сейчас на территории края работают более 55 крупных центров «Мои документы», где предприниматели могут получить более 124 услуг. Как федеральных, так и краевых. В этом году их получили более 5 млн заявителей. Кроме того, на Кубани работают более 300 небольших офисов и более 1,3 тыс. окон приема для представителей бизнеса. В каждом центре для предпринимателей созданы приоритетные окна обслуживания, а благодаря принципу «одного окна», бизнесмены значительно экономят время на оформление документов.
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«Деловые факты»: МФЦ для бизнеса
Краснодарский край снова в числе лидеров, на этот раз благодаря «МФЦ для бизнеса». Итоги реализации проекта подвели в Минфине России....