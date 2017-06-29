Демонтированные в Польше памятники советским солдатам предложили установить на Кубани

В Отрадненском районе органам местного самоуправления рекомендовали определить места для возможной установки демонтированных памятников.

«Принятие законопроекта о сносе памятников Красной армии является преступлением против самой страны и памяти о прошлом», — посчитали депутаты Совета муниципального образования Отрадненский район.

Они предложили направить в МИД России инициативу о готовности принять и установить на территории муниципального образования части демонтированных памятников, пишет газета «Сельская жизнь».

Сейм Польши 22 июня принял решение о внесении поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. В рамках документа предусматривается снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник