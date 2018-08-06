День города в Горячем Ключе отметят в парке у озера

Торжества будут проходить 11 и 12 августа.

Праздник на озере стартует 11 августа в 9:00. Гостей и жителей курорта ожидают выставки, аттракционы, игровые программы, спортивные соревнования, театрализованное представление, выступления творческих коллективов, фестиваль красок, лазерное шоу и молодежная дискотека. Завершит первый день фейерверк. Мероприятия продолжатся на следующий день.

В День города безопасность будут обеспечивать усиленные наряды полиции и казаков. В ночь на 12 августа пустят дополнительные рейсы городских и пригородных автобусов. По маршрутам № 1, 4, 5, 102, 107, 112, 115, 118 от конечного остановочного пункта «Санаторий «Предгорье Кавказа»» они будут отправляться в 00:15, с интервалом движения в три минуты, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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