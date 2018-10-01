День открытых дверей в КубГТУ посетили больше 1 тыс. человек

Абитуриенты и их родители осмотрели экспозиции институтов.

Для каждого направления учебы установлен свой стенд, где студенты и преподаватели рассказывали об особенностях поступления. Кроме того, гости вуза ознакомились с последними научными разработками сотрудников университета.

«Мы хотим показать, что у студента есть возможность научиться мыслить и изобретать. И в дальнейшем, если у них есть тяга к знаниям, к науке, они могут стать инженерами», — сказала исполняющая обязанности ректора Кубанского государственного технологического университета Ирина Красина.

В актовом зале всех присутствующих познакомили с историей и достижениями КубГТУ. Ежегодно высшее образование здесь получают более 8 тыс. человек. Всего же за 100 лет истории из стен вуза вышли более 130 тыс. специалистов.

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