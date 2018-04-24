День памяти жертв геноцида армян 24 апреля отмечают по всему миру

Символ скорбной даты — фиолетовые незабудки. Они напоминают о первом в 20 веке массовом истреблении людей по национальному признаку.

Три года назад, в день 100-летия печальной даты, 1,5 млн невинных жертв резни в Османской империи причислили к лику святых. Первой страной, которая протянула руку помощи выжившим, была Россия. На Кубани проживает самая большая диаспора армян.

«Во всех церквях, как на юге России, так и по всему миру, в этот день люди собираются, возлагают цветы. В Краснодаре есть две церкви, церковь святого Иоана Евангелиста, церковь святого Саака и Мисрока в Пашковском микрорайоне», — рассказал заместитель директора школы «Армат» Александр Барсегян.

На Кубани проживают около 400 тыс. армян. Почти все они — потомки выживших беженцев, многих спасли кубанские казаки.

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