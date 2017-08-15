style=»width: 100%;»> День поля прошел в Усть-Лабинском районе Кубани

Более 30 агрокомпаний из зарубежья и 11 регионов России собрались в Усть-Лабинске на Дне поля. Сельхозпроизводители делились опытом и представляли последние достижения в семеноводстве.

Стратегическим партнером прошедшего в Усть-Лабинском районе Дня поля выступил АгроХолдинг «Кубань» Олега Дерипаски. На мероприятие съехались сельхозпроизводители со всей России и зарубежья. Аграрии делились опытом и демонстрировали свои достижения по выращиванию новых культур. Здесь можно было получить и консультацию по технологии выращивания, и рекомендации о подходящих для различных регионов гибридов.

«Это площадка для обмена мнениями, где встречаются и селекционеры, и технологи, агрономы, и те конкретные покупатели, которые являются заказчиками у семеноводов», — отметил Николай Артющенко, глава Усть-Лабинского района.

На Дне поля представили початки кукурузы — гибриды знаменитой ладожской селекции, выведенные специалистами АгроХолдинга «Кубань». В госреестре их зарегистрировано уже 25 — от раннеспелых до позднеспелых, для всех регионов страны. Ладожская кукуруза нисколько не уступает импортным аналогам, при этом цена ее ниже почти в два раза. Работа над гибридами не останавливается — агрохолдинг вкладывает в научные разработки более 10 миллионов рублей в год.

«Уникальность нашей системы гибридов состоит в том, что мы сами выращиваем, создаем гибриды, мы их подрабатываем, отбираем, мы вырабатываем технологию, и делаем сопровождение технологии для наших партнеров», — рассказал Леонид Рагозин, генеральный директор АгроХолдинга «Кубань».

Первый урожай 2017 года уже отправляется в переработку — День поля совпал с днем приемки первой машины початков кукурузы на Ладожском кукурузокалибровочном заводе, который сейчас обновляется — инвестиции в расширение завода составили более 200 миллионов рублей.

«Данные мощности позволят выйти нам на 10 тысяч тонн готовых семян в год, тем самым расширить рынок сбыта и насыщение рынка России семенами ладожской селекции», — пояснил Николай Газаров, директор дивизиона «Семеноводство» АгроХолдинга «Кубань».

Семена АгроХолдинга «Кубань» Олега Дерипаски засевают не только по всей России, но и в странах ближнего зарубежья. Потенциал их урожайности составляет 10-12 тонн с гектара — это вдвое больше, чем в среднем по стране.

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