День ВМФ в Геленджике отметят карнавалом на воде и концертами на суше

Праздничная программа в честь Дня Военно-морского флота РФ на курорте начнется 29 июля в 10:00.

В акватории Геленджикской бухты в это время стартует карнавал на воде. Основные его темы: «Кубань — юбилейная», «2017 год — год экологии», «Жемчужное ожерелье Большого Геленджика», «Дружба народов многонационального Геленджика», «Морской футбол», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, карнавальное шествие будет разделено на девять флотилий, каждая из которых будет представлена двумя-четырьмя кораблями.

В 12:00 в акватории начнется парусная регата, состоится выступление десантников и парад катеров береговой охраны Черноморского флота.

На Центральной площади города в 19:00 выступит ансамбль песни и пляски из Новороссийска. В 20:30 концерт продолжат творческие коллективы Геленджика, сообщается на сайте мэрии города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», карнавал на воде посвятят 80-летию Краснодарского края.

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