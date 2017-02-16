Деньги для погорельцев дома на Прокофьева в Краснодаре соберут после оценки ущерба

Начальник отдела информационного обеспечения администрации Краснодара Юрий Хаенко 16 февраля сообщил подробности работы с жильцами самостроя в Музыкальном микрорайоне, пострадавшими из-за пожара.

«Сейчас пострадавшие находятся в гостинице «Кавказ» и еще нескольких гостиницах города. Ночью одно количество людей пожелало жить в гостинице, а на сегодняшний день их стало больше. Пострадавшие обеспечены всем необходимым: едой, школьными принадлежностями для детей. Люди находятся под присмотром: там работают врачи, психологи», — рассказал Хаенко в эфире телеканала «Кубань 24».

В городе работает один официальный пункт приема помощи пострадавшим — в администрации Прикубанского округа на Атарбекова, 43. Обратиться туда можно по телефону 226-17-11.

«Помощь нужна точечная, не стоит приносить то, что душа пожелает: в частности, нужны предметы личной гигиены мужские, женские, детские, продукты питания длительного хранения», — отметил представитель мэрии.

Хаенко подчеркнул, что речь о сборе денежных средств не идет, потому что сначала нужно привести в порядок дом.

«Он с первого по шестой этаж залит водой. Необходимо разобрать кровлю, обеспечить дом теплоснабжением, чтобы он просох, разобраться с электропроводкой. Это большая работа, она не подсчитана. Все смогут подсчитать, только когда в дом можно будет войти. Только тогда можно будет говорить о необходимых денежных средствах, которые поступят из резервного фонда или от благотворителей», — пояснил он.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

О том, как помочь пострадавшим, читайте здесь.

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