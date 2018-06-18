Деньги с продажи сувениров с символикой Крымского моста пойдут на развитие музеев

В июне открылся первый онлайн-магазин сувениров с символикой Крымского моста.

Приобрести сувенирную продукцию можно на официальном сайте продаж. Также у гостей Тамани и Керчи будет возможность купить сувениры в музеях, расположенных на двух берегах Керченского пролива. До этого обладателями продукции с логотипом Крымского моста могли стать только победители конкурсов в соцсетях. Подарочные сувениры выпускались маленьким тиражом и не были рассчитаны на широкую аудиторию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Вырученные средства пойдут на развитие Таманского музейного комплекса и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

«У людей появится возможность приобрести официальную сувенирную продукцию с логотипом Крымского моста, а музеи получат дополнительное финансирование, например, на организацию выставок и хранение более 100 тыс. артефактов, найденных в районе строительства Крымского моста», — рассказал председатель совета директоров компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий Ротенберг.

В онлайн-магазине представлены кружки, на которых изображены реальные чертежи устройства моста, футболки и толстовки с оригинальным изображением сооружения, подарки с изображением талисмана стройки — кота Мостика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин за рулем КамАЗа 15 мая первым проехал по Крымскому мосту. В 5:30 16 мая для движения открыли автодорожную часть Крымского моста.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста. На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту. Крымский мост появился на Google Maps.

Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.

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