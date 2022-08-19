Деньги утекают за границу: россияне перевели в зарубежные банки рекордный объем валюты

Жители страны разместили на депозитах в иностранных банках 266,1 миллиарда рублей.

Россияне в июне перевели в зарубежные банки рекордный с 2018 года объем валюты. По данным Центробанка, они разместили на депозитах в иностранных банках 266,1 миллиарда рублей.

Если перевести в доллары, то это около 4,7 миллиарда, что можно считать рекордом как минимум с 2018 года, уточняет РБК. В сравнении с маем, объем операций с иностранными банками увеличился более чем втрое. До этого всплеск фиксировался в феврале этого года.

По данным ЦБ, всего по данным на 1 июля россияне хранили на зарубежных счетах 2,29 триллиона рублей или 44,7 миллиардов долларов. За июнь остатки увеличились на 11,6%.

Вывод средств ускорился после ослабления ограничений ЦБ на переводы и введения российскими банками комиссий за хранение валюты. Эксперты считают, что июньский всплеск можно объяснить несколькими факторами — большим профицитом иностранной валюты в безналичной форме на внутреннем рынке, с некомфортными условиями её размещения и смягчением Центробанком ограничений по переводам за рубеж на свои счета, которые вводились в марте.

В частности, многие российские банки начали вводить комиссии за хранение на счетах крупных сумм в валюте. Кроме того, выросли комиссии за SWIFT-переводы валюты за рубеж, появились лимиты, а в ряде банков такие переводы и вовсе стали невозможны.

Напомним, с 1 марта ЦБ запретил банкам проводить из России за рубеж переводы нерезидентов из «недружественных стран», которые ввели санкции против РФ. 6 марта были введены ограничения для переводов за границу в 5 тысяч долларов, а в апреле порог был повышен до 10 тысяч долларов, в мае — до 50 тысяч долларов. Теперь, с 1 июля этот лимит увеличен до 1 миллиона долларов.

«Ограничения на хранение, снятие или переводы валюты некоторыми банками способствовали поиску альтернативных вариантов хранения и использования денег», — отметил руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Эксперт также связывает всплеск переводов за рубеж с тем, что после начала специальной военной операции на Украине часть россиян переехала в другие страны, в том числе продолжив получать деньги от работодателей из России или родственников. Многие для того, чтобы комфортно жить в другой стране, открывали там счета и заводили карты.

Кроме того, счета в зарубежных банках открывают те, кто едет в путешествие и планирует делать это часто — опять же, для удобства расчетов за границей, ведь выпущенные в России Visa и Mastercard за границей не работают. Россияне активно едут в страны СНГ, чтобы открыть там счет и завести карту, которой можно платить во время путешествий. Карты иностранного банка можно без лишних сложностей завести в Казахстане, Грузии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане. Именно туда, а также в Турцию, практикуют так называемый «карточный туризм».

Эксперты считают, что россияне будут «придерживать» наличную иностранную валюту еще достаточно долго, но она все равно будет постепенно сокращаться. По мнению управляющего директора агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, отток валюты в банки-нерезиденты, особенно в странах СНГ, усиливаться не будет на фоне опасения вторичных санкций.

Егор Кривошея уверен, что ситуация постепенно стабилизируется, а отток может замедлиться, если не произойдет «каких-то непредвиденных обстоятельств, связанных с новыми масштабными ограничениями на финансовую систему».

При этом темпы оттока валюты со счетов россиян в банках в июле оказались в 15 раз больше июня. Как пишет Forbes, средства россиян в валюте в банках сократились в июле на 3 миллиарда долларов (156 миллиардов рублей). Центробанк связал это с политикой банков по девалютизации и повышенным спросом на валюту в сезон отпусков.

В то же время, как пишут «Известия», в России участились попытки незаконного вывоза денег — речь идет о случаях, когда граждане превышают установленный лимит и не декларируют вывозимые средства.

За период с 24 февраля по 10 августа зафиксировано почти 5 тысяч попыток незаконно перевезти деньги через российскую границу — это на 21% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Основные валюты, которые пытались незаконно вывезти — российский рубль, доллары и евро. Чаще всего из РФ деньги вывозят в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Израиль и Германию, а ввозят — из США, Италии, Таджикистана, а также Германии, Турции и Эмиратов.

Отметим, что на днях Центробанк дал рекомендации, в каких валютах лучше хранить сбережения. В частности, в ЦБ пояснили, что после введения санкций средства в долларах внутри России «больше не являются таким надежным способом сбережений».

«Гражданам, которым важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции (например, при наличии постоянных расходов), регулятор советует изучить возможность открытия счета за рубежом, — говорится в сообщении регулятора. — В случае, если россияне хотят хранить деньги в России, ЦБ советует использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы».

Ранее «Блокнот» рассказал, что в России подорожало больше всего. Удивление у экспертов вызвал не столько рост товаров, которые перестали завозить и производить, сколько «подросшая» цена, к примеру, предметов гигиены. Аргументированного ответа на вопрос «почему» граждане не получают.