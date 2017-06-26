Деньги за размещение рекламы на общественном транспорте перечислят КТТУ

В администрации города рассмотрели вопросы улучшения финансового положения Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

«До последнего времени работа по размещению рекламы на транспорте велась неэффективно, поэтому мы изменили систему. Все средства, полученные в результате проведения конкурсных процедур, пойдут на улучшение финансового состояния предприятия, погашение кредиторской задолженности, а в дальнейшем — на развитие КТТУ», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

По его поручению сформировали около 30 лотов, каждый из которых содержит не более десяти единиц подвижного состава. Всего для рекламных целей разыграют поверхности 179 трамваев и 146 троллейбусов. Минимальная стоимость одного лота составляет в среднем 1 млн 388 тыс. рублей.

От продажи прав город должен получить около 90 млн рублей за три года. Предполагается, что 45 млн рублей выручат по результатам аукционов, еще 45 млн — средства от компаний-победителей аукционов за использование рекламных поверхностей.

Глава города также дал поручение проработать стратегию развития трамвайного сообщения в городе, проанализировать и актуализировать все имеющиеся проекты строительства новых веток трамвая, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 1 июля сократят количество трамваев и троллейбусов на маршрутах. Это связано с уменьшением количества пассажиров в летний период.

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