Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев обсудили развитие малой авиации в регионе

Совещание министра промышленности и торговли РФ с губернатором и представителями Краснодарского края состоялось в рамках 12-й Международной выставки и научной конференции «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике.

По словам министра, образцы морской и авиатехники, презентованные в городе-курорте, отвечают всем требованиям комфортных и безопасных перевозок пассажиров. Отечественное производство самолетов для малой авиации сегодня позволяет активнее развивать воздушное сообщение в регионах.

«Особенно это актуально для Краснодарского края с учетом его курортной составляющей и имеющейся сети аэропортов», — подчеркнул Денис Мантуров.

Губернатор отметил, что на Кубани необходимо развивать внутренние пассажирские авиаперевозки. Однако в этом вопросе нужна поддержка со стороны федерации.

«В крае достаточно хорошо развита дорожная инфраструктура. Следующий шаг — становление региональной авиации. Это повысит инвестиционную привлекательность Кубани, ее деловую активность, позволит привлечь дополнительных туристов», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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