Денис Шмигаль попросил у главы Пентагона ракеты большой дальности и истребители

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил ракеты большой дальности и истребители во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает военное ведомство США.

«Украина дальнобойная. Мы просим вас пересмотреть возможность поставок ракет», — цитирует Шмыгаля Пентагон. «Соединенные Штаты могут еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16», — добавил Шмигаль, поэтому заявил, что об их поставках речи не идет, только артиллерия, боеприпасы, системы ПВО и бронетехника. автомобили будут предоставлены.