Департамент потребительской сферы Кубани возглавил Роман Куринный

Такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Роман Куринный родился 18 июля 1976 года в Краснодаре, окончил Российский экономический университет имени Плеханова с квалификацией экономист.

С 1998 года занимал различные должности в ООО «ТВК-Р» (торговая сеть «Табрис»), в 2007 году его назначили генеральным директором компании.

В 2016 году стал руководителям НАО «Корпорация развития Краснодарского края», в этом же году перешел на работу в администрацию региона. Занимал пост заместителя руководителя департамента инвестиций и малого и среднего предпринимательства региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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