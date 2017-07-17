Департамент транспорта Краснодара предложил вручную распределять потоки машин на дорогах

О том, как можно решить проблемы пробок в краевой столице, рассказал новый директор департамента Артем Доронин.

«Выход в нынешних, действительно очень непростых, экономических условиях я вижу в организации более оперативного и четкого управления дорожным движением. Мы предлагаем, на базе действующего в департаменте Центра мониторинга дорожного движения, перераспределять транспортные потоки в ручном режиме, что называется, онлайн», — пояснил Доронин.

Департамент предлагает создать для этих целей новое подразделение — Центр управления дорожным движением. По словам Доронина, для этого есть все технические возможности.

«Тогда вместе с ГИБДД при постоянном видеонаблюдении мы сможем очень быстро разруливать любые пробки», — уверен директор департамента.

Он отметил, что уже разработана дорожная карта создания такого центра. Необходимо, чтобы ряд полномочий департамента строительства перешли к департаменту транспорта. Тогда специалисты смогут определять, где нужно изменить дорожную разметку или установить ограждения, как скоординировать систему светофорной сигнализации в рамках автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). По мнению Артема Доронина, при выполнении всех этих условий транспортная логистика «будет продумана на пять с плюсом, в пробках стоять не придется».

Планируется, что Центр управления дорожным движением будет создан в первом полугодии 2018 года.

«Глава города Евгений Первышов поручил разработать поэтапный план создания муниципального Центра управления дорожного движения с интеграцией в его структуру всех диспетчерских служб и программных продуктов», — рассказал Артем Доронин в интервью «Краснодарским известиям».

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