Департамент внутренней политики администрации края возглавила Галина Москалева

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Галина Москалева родилась 9 ноября 1962 года в Кропоткине.

Окончила Кубанский государственный университет по специальности юрист и Московский государственный открытый университет имени В. С. Черномырдина по специальности экономист-менеджер.

С 2009 по 2013 годы работала заместителем главы Кавказского района по вопросам внутренней и кадровой политики, взаимодействия с казачеством и правоохранительными органами. С 2013 по 2017 годы возглавляла Совет муниципального образования Кавказский район шестого созыва. С октября 2017 года занимала должность заместителя директора регионального департамента внутренней политики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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