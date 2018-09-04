Депутат ГД: проблема с купюрами в 5 тыс. рублей затронула менее 1% банкоматов

04 сентября в 10:49

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что российские банкоматы скоро возобновят прием пятитысячных купюр.

«Я думаю, что масштаб небольшой, касается тех банкоматов, которые не имеют средства определения фальшивок высокого качества. В ближайшее время с ситуацией разберутся. Масштаб минимальный, меньше 1% банкоматов», — отметил Аксаков.

Российские банкоматы перестали принимать купюры достоинством в 5 тыс. рублей из-за вброса фальшивок. Проблема затронула устройства, оснащенные старыми устройствами для проверки купюр.

По совету одного из крупнейших производителей банкоматов NCR многие банки временно приостановили прием пятитысячных банкнот в уязвимых банкоматах, сообщает РИА «Новости».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник