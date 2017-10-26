Депутат Госдумы Карелин: фестиваль в Сочи поможет иностранцам понять многоликость России

Александр Карелин отметил, что поколение нынешней категории молодежи и студенчества более конкурентоспособно.

«Надеюсь, что фестиваль запомнится не только «русскими, которые проводят зимнюю Олимпиаду в тропиках», а бескрайностью и многоликостью представительства нашей страны, силой олимпийского наследия Сочи. Хотелось бы, чтобы участники фестиваля все это сохранили, и даже не столько для заявленного строительства будущего, сколько для собственной правильной ориентации в мире. Чтобы в их памяти остался русский дух этого фестиваля. Думаю, гости форума это на себе в полной мере ощутили благодаря развернутым для экзотики полевым кухням с гречневой кашей и тушенкой, радушию военных поваров», — сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России, депутат Госдумы Александр Карелин.

По его мнению, сегодняшнее поколение молодежи несильно отличается от предыдущих, не считая «филигранного владения инструментами инфопространства».

«Они открытые к общению и, что самое главное, не зашлакованные стереотипами. Но участникам прошлого фестиваля в нашей стране приходилось прорываться сквозь информационную блокаду, тогда доктрина предполагала определенные моменты изоляции, а сейчас, когда нет особых стандартов в подаче информации, прорываться пришлось уже сквозь нагромождения и химеры искаженных данных», — цитирует Карелина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился 21 октября. Он собрал более 25 тыс. молодых людей из 188 стран мира. В закрытии фестиваля принял участие президент РФ Владимир Путин. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что фестиваль молодежи — беспрецедентное событие не только для города, но и для всего края. Виталий Мутко назвал фестиваль молодежи в Сочи фантастическим. Мероприятие посетили 67 тыс. иностранцев.

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