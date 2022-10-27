Депутат Госдумы назвал новый бюджет РФ «капитуляционным». Что он имел в виду?

Михаил Делягин раскритиковал бюджет на предстоящую трехлетку, но коллеги с ним не согласились.

Госдума в первом чтении приняла бюджет страны на следующие три года. Главный финансовый документ государства в этом году разрабатывался в сложных условиях: спецоперация, санкции, последствия пандемии коронавируса. В этой связи одной из главных статьей расходов должна стать «Национальная оборона». Минфин и депутаты увеличивают расходы на оборонку и правоохранительные органы. Однако, по мнению отдельных парламентариев, бюджет является «капитуляционным» и не отражает новые реалии, с которыми столкнулась Россия. «Блокнот» разбирался, чем вызвана критика бюджета и обоснована ли она?

В этом году особое внимание депутатов Госдумы приковано к разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Это и не удивительно — страна по факту переходит на «военные рельсы», полным ходом продолжается спецоперация на Донбассе, в состав России включены новые регионы, которые надо защищать.

Согласно пояснительной записке к бюджету, расходы на нацбезопасность в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличатся. В 2023 году они составят 4,9 трлн руб., в 2024 — 4,6 трлн руб., а в 2025 — 4,2 трлн руб. Средства направят на закупку новой техники, переоснащение армии новыми видами вооружений, социальную защиту военнослужащих и повышение их довольствия.

«Выделяемые объемы бюджетных ассигнований позволят обеспечить реализацию основных стратегических целей для развития Вооруженных Сил Российской Федерации и отвечают в полном объеме всем запросам Минобороны, включая потребности СВО», — подчеркнул глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Несмотря на очевидное увеличение расходов на национальную безопасность отдельные парламентарии выступили с критикой Минфина. В частности, экономист, депутат от СРЗП Михаил Делягин назвал новый бюджет «капитуляционным». Он считает, что правительство закладывает огромный рост госдолга, а расходы на вооруженные силы сокращает.

Пост Делягина в соцсетях компании Meta*(признана в России экстремистской организацией)

Депутат утверждает, что при небольшом и временном росте расходов на оборону страны финансирование закрытой части бюджета – Вооруженных сил – сократят в 1,44 раза — с 3,6 до 2,5 трлн.руб.

«Читаю бюджет РФ на 2023 год и чувствую себя в параллельном измерении. Общие расходы на национальную оборону чуть-чуть растут. А вот расходы на Вооруженные силы РФ сокращаются с 3,6 трлн руб. в текущем году до 2,5 трлн руб. в следующем. Страна ведет боевые действия, а расходы на армию сокращаются почти на треть», — заявил депутат.

Михаил Делягин.

По его мнению, бюджет изначально планировался на первоначальный план специальной военной операции, а не на продолжительное ведение боевых действий. Делягин полагает, что расходы на вооруженные силы были сверстаны в условиях, когда быстро будет взята под контроль большая территория, а дальше необходимо будет заниматься вопросами полицейского правопорядка и обеспечения безопасности в новых регионах.

«Мы увидели огромные проблемы в обороноспособности. Мы увидели, что у нас не та армия, не та система снабжения армией, не тот военно-промышленный комплекс, у нас не та система военного образования. Это все придется переделывать, это все — приличные расходы. Этих всех расходов в бюджете нет даже теоретически», — заявил Делягин.

Критику бюджета не поддержал заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артём Кирьянов. Парламентарий напомнил, что во время первого чтения депутаты договорились с Минфином проработать увеличение ряда расходных позиций, а слова о «капитуляционном» бюджете парламентарий назвал лукавством оппозиции.

Артём Кирьянов.

«В рамках подготовки основного финансового документа страны работали все комитеты Госдумы, в том числе обсуждались в закрытом режиме расходы на оборону. Они абсолютно достаточны, если не сказать больше. В этих обсуждениях принимали участие представители всех оппозиционных фракций, и нельзя оценить их высказывания против бюджетных параметров иначе, чем популизм», — объяснил «Блокноту» Артем Кирьянов.

Он добавил, что подробности оборонного бюджета нельзя выкладывать в публичное пространство, но это не означает, что главный финансовый документ страны не способен обеспечить все потребности спецоперации и все заложенные в него социальные гарантии.

Не согласился с Делягиным и первый зампред комитета по обороне ГД Алексей Журавлев. Он отметил, что расходы на национальную оборону выросли почти в два раза, а денег на ведение боевых действий у страны сейчас предостаточно

«Другое дело, откуда на это собираются брать средства — ведь те же банковские и страховые коммерческие структуры, получающие сверхприбыли, своими доходами, как и прежде, делиться не собираются. Как не принята и прогрессивная система налогообложения, за которую я ратую годами — чтобы богатые платили в бюджет больше, чем бедные», — рассказал «Блокноту» Алексей Журавлев.

Алексей Журавлев.

Парламентарий заметил, что гораздо больше вопросов у него возникает к Центробанку из-за хранения фонда национального благосостояния. Он напомнил, что на Западе реквизировали $300 млрд и ответственности за это глава ЦБ Эльвира Набиуллина не понесла, хотя подозревала, что так может произойти, но ничего не сделала.

«Бюджет я не назвал бы «капитуляционным», просто правительство опять пытается растянуть одеяло на всю страну, а размера не хватает, и в нем только дыры от этого появляются. Нужно просто одеяло увеличивать. Впрочем, посмотрим на поправки, а потом уже будем делать выводы», — резюмировал Журавлев.

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