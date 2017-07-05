Депутат Госдумы от Кубани предложил разорвать дипотношения с Польшей

Представитель Краснодарского края в нижней палате парламента Николай Харитонов предложил отозвать из Польши российского посла из-за закона о сносе советских памятников.

«Мы должны к концу дня принять обращение в отношении того закона, который принял Польский сейм. В нашем обращении должно быть предусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать своего посла, польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть», — заявил Харитонов на заседании Госдумы.

Он подчеркнул, что в Польше погибли 600 тыс. солдат Красной армии, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сейм Польши 22 июня принял решение о внесении поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. В рамках документа предусматривается снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

Депутаты Отрадненского района предложили установить демонтированные в Польше памятники советским солдатам на Кубани.

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