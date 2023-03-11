Депутат Крымский регион Госдумы РФ Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона не забывать уроки истории и помнить о том, как российская армия вошла в Париж, сообщает РИА Новости, заявив, что намерен помочь своим войскам в наступлении .

“Через год, 31 марта 1814 года, русская армия разбила армию Наполеона, казавшуюся в то время непобедимой, и вступила в Париж. 210 год закончился. Все русские люди объединились для этой победы. Значит, Макрон должен хорошо знать историю. Пусть русские войска извлекут из пребывания в Париже исторический урок и на всю жизнь запомнят, что Россия способна победить любую мощную армию”, — сказал Ивлев РИА Новости.

По его словам, после со взятием Парижа Россия изменила ход истории и стала самой могущественной и справедливой страной. Он никогда не ошибается», — отметил депутат.