Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб: нельзя остаться в стороне от выборов

Кубань 10 сентября выберет тех людей, которые будут влиять на качество жизни в крае на протяжении следующих пяти лет.

По итогам предстоящей избирательной кампании изменится не только состав кубанского парламента. В единый день голосования в некоторых городах и сельских поселениях состоятся выборы глав и депутатов местных советов. Контролировать процесс голосования доверили общественникам и наблюдателям. Волонтеры помогут выполнить гражданский долг людям с ограниченными возможностями здоровья. По подсчетам экспертов, явка на выборы будет высокой.

«Выборы — это возможность спросить самого себя: я гражданин? Я отвечаю за судьбу края? Я буду участвовать в работе по улучшению климата, экологии, экономики и здоровья на Кубани?», — сказал и. о. декана журфака КубГУ Валерий Касьянов.

«Считаю, что нельзя остаться в стороне от выборов. Если сегодня я не выбираю, как могу я повлиять на изменение той или иной ситуации? На решение тех или иных проблем моей Кубани?», — считает депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

«Я думаю, что выборы важны для каждого и с точки зрения демократии, и с точки зрения дальнейшей жизни. Главное, чтобы были избраны толковые и грамотные люди», — заявил председатель ветеранов новороссийской военно-морской базы Иван Клипанчук.

Отдать свой голос можно будет в течение дня. Участки откроются в 8:00 и завершат работу в 20:00.

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