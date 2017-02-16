Депутат Госдумы Светлана Бессараб: устранять нарушения надо на этапе разрытия котлована

В программе «Через край» на телеканале «Кубань 24» депутат Госдумы и лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с самовольным строительством в регионе в связи с пожаром в Музыкальном микрорайоне Краснодара.

— Последует ли какая-либо реакция и можно ли найти виновных в этом происшествии?

— Я думаю, здесь даже не законодательная власть должна этим заниматься, а соответствующие структуры должны выяснить, почему своевременно не был выполнен план мероприятий в соответствии с исполнительным листом. Насколько нам известно, было вынесено решение суда, чтобы устранить недостатки пожарной безопасности и норм градостроительного кодекса. Здесь проблема самостроев как раз состоит не в том, чтобы потом разбираться, а в том, что когда начинается строительство даже на этапе разрытия котлована, необходимо, чтобы все властные структуры, которым поручено заниматься надзором, немедленно реагировали и устраняли это нарушение. Потому что когда уже квартиры приобретены, покупатели входят в зал судебного заседания, судья вынужден уже решать проблемы не застройщика, а проблемы именно конкретного покупателя, гражданина, который был обманут недобросовестным застройщиком. Неужели в том же Музыкальном было незаметно, как два десятка домов начали строиться? Как район возводился, как, в конце концов, заселялся людьми? О чем это говорит? Это самострои. И когда закладывался первый кирпич, разрыт был котлован, неужели нельзя было среагировать и не допустить дальнейшего строительства с нарушением градостроительных норм? — сказала депутат Госдумы и лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб в программе «Через край» на телеканале «Кубань 24».

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