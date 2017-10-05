Депутатам и судьям впервые за несколько лет повысят зарплаты

Это произойдет за счет индексации на 4% с учетом прогнозируемой инфляции.

Зарплаты увеличат депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и судьям.

На зарплату депутатам и их помощникам в 2018 году выделят 5,3 млрд рублей (в 2017 году — 4,8 млрд рублей), на зарплату сенаторов и их помощников — 2,1 млрд рублей (в 2017 году — 1,9 млрд рублей). Такие данные приводятся в проекте федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму 29 сентября.

Для депутатов и сенаторов это будет первая индексация с 2014 года. Она коснется также всех категорий госслужащих, судей, прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета.

В 2016 году зарплата депутата Госдумы, согласно смете нижней палаты парламента, составляла 383,9 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на «Дождь».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 1 марта 2015 года сократил зарплату себе, главе правительства, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета.

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