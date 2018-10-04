Депутаты Абинского района приняли отставку главы Петра Мироненко

Об этом стало известно на внеочередной сессии Совета муниципального образования.

Петр Мироненко подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. В нем он просил удовлетворить его заявление и принять отставку. Также Мироненко поблагодарил депутатов за плодотворную совместную работу и пожелал дальнейших успехов.

Директор краевого департамента внутренней политики Галина Москалева, принимавшая участие в сессии Совета, вручила бывшему главе благодарность губернатора Краснодарского края за большой личный вклад в социально-экономическое развитие района.

Нового руководителя муниципалитета определят 14 декабря по результатам объявленного конкурса. Сейчас обязанности главы исполняет Вячеслав Иванов. Ранее он занимал должность заместителя.

Петр Мироненко в 2017 году возглавил администрацию Абинска. В сентябре 2017-го его избрали руководителем Абинского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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