Депутаты Госдумы обсудили с Кондратьевым вопросы агропоромышленности

Политическая принадлежность не должна мешать интересам региона. Об этом губернатор Кубани заявил 8 сентября на встрече с народными избранниками.

На федеральном уровне региональные инициативы отстаивают 17 депутатов. На встрече обсудили самые острые для Кубани проблемы, например, вопросы в агропромышленном комплексе. Речь зашла о возможности наказывать сельхозпроизводителей за нарушение севооборота и нерационального использования земли. Говорили также о том, как поддержать промышленный сектор.

«Мы сегодня должны раскачать, максимально развить скорость экономики нашего региона. Сегодня полки от импорта на внутреннем региональном и российском рынках уже практически свободны. Кто займет эти высвободившиеся места — вопрос уже к нам. Все вместе мы должны на него ответить. Мы сегодня должны понимать, что сможем развивать не только промышленность, но и иные отрасли экономики», — считает Вениамин Кондратьев.

Также важно, по словам губернатора, чтобы велась совместная работа между депутатами Государственной Думы и Законодательного собрания края. Налаживать контакты собираются после выборов в ЗСК.

«Очень важно, чтобы мы вместе понимали, чего ждать от законодательства, которое должно отвечать интересам регионов. Нам нужны те законы, которые можно реально претворять в жизнь, которые отвечают на те проблемы жизни, что существуют. Это очень важно, чтобы мы двигались дальше вместе», — отметил глава региона.

«Совет законодателей полноценно работает в Краснодарском крае. Это впервые в практике, наверное. Мы один из первых регионов, который такой совет создал. У нас Законодательное собрание обновляется почти на 70% в этом году. Вы поймите, что ваши аппараты, ваши сотрудники отработают досконально вместе с комитетами Законодательного собрания», — заявил депутат Госдумы РФ Иван Демченко.

Встреча депутатов Госдумы и главы региона продлилась три часа. В таком формате представители власти договорились собираться как можно чаще.

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