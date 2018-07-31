Депутаты Госдумы попросили у премьер-министра денег на новый мост через Кубань

31 июля в 18:07

Парламентарии от Краснодарского края подняли вопрос о финансировании строительства путепровода между Краснодаром и поселком Яблоновским Республики Адыгея.

Существующий мост связывает Краснодар с поселком Яблоновским, а также с автодорогой федерального значения А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Он обеспечивает связь юго-западной части столицы Кубани с Абинском, Крымском, Анапой, Новороссийском.

Проект нового путепровода разработали несколько лет назад, в 2015 году было получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Стоимость строительства составляет около 7 млрд рублей.

Обращение, которое направили председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, подписали 15 депутатов Госдумы от края. Оно содержит просьбу включить новый мост через реку Кубань в федеральную программу, потому что осуществить такой проект за счет средств собственных бюджетов края и Адыгеи не представляется возможным.

«Вопрос строительства нового Яблоновского моста назрел давно. Существующий работает с многократными перегрузками, к тому же он уже устарел морально и конструктивно. Строительство нового моста рядом со старым необходимо для улучшения ситуации с движением между районами Краснодарского края, по направлению к курортам Черноморского побережья — в целом для развития экономики Краснодара и Кубани», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» депутат Госдумы Владимир Евланов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о ремонте Яблоновского моста стало известно 17 июля. С 4 по 20 августа движение транспорта через Яблоновский мост будет закрыто. Власти Краснодара рассказали, что ремонт моста необходим из-за критического состояния деформационных швов. Краснодарцы будут переходить Яблоновский мост во время ремонта пешком.

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