Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об отмене роуминга

Соответствующий законопроект рассмотрели 10 июля.

Авторы документа, который касается каждого россиянина, подчеркнули, что национальный роуминг — это барьер, который препятствует развитию доступной связи. Теперь абонент, уехав в другой регион, будет получать услуги сотовых операторов на тех же условиях, что и в своем городе, согласно выбранному тарифному плану.

Инициаторы проекта считают, что удорожание связи за пределами регионов — это просто дополнительный источник доходов мобильный компаний. В Минкомсвязи отметили, что отмена опции сделает связь для путешествующих по России гораздо дешевле.

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