Депутаты Госдумы весной поедут на военные сборы

17 февраля в 12:59

Замминистра обороны РФ Николай Панков 17 февраля сообщил, что депутаты Госдумы примут участие на военных сборах.

«Сборы мы проводим регулярно, планируем проводить сборы и с нынешним составом Государственной думы — мы это сделаем весной», — пояснил Панков.

На заседании Госдумы в этот день обсудили законопроект, вносящий поправки в действующий закон «О воинской обязанности и военной службе», которые рассматриваются в первом чтении.

Как уточнил Панков, конкретные сроки проведения военных сборов будут согласованы с Госдумой, сообщает «Интерфакс».

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