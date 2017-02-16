Депутаты Краснодара окажут материальную помощь пострадавшим в пожаре

Депутаты городской думы Краснодара 16 февраля приняли решение оказать материальную помощь жильцам горевшего дома на улице Прокофьева, 3.

Организацию оказания помощи мэр города Евгений Первышов обсудил на 32-м заседании гордумы с парламентариями.

«Сейчас занимаемся сбором сведений о пострадавших для того, чтобы четко понимать, кому какая помощь требуется и целенаправленно оказать ее семьям, прежде всего, с детьми», — отметил глава Краснодара.

Председатель городской думы Вера Галушко пояснила, что депутаты сдадут по 5 тыс. рублей.

Начальник УМВД России по Краснодару Дмитрий Остапенко рассказал, что на месте пожара продолжает работу следственно-оперативная группа.

На территории Прикубанского округа введен режим локальной чрезвычайной ситуации в границах многоквартирного жилого дома на Прокофьева, 3. Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы Краснодара по вопросам ЖКХ и ТЭК Евгений Зименко, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

О том, как помощь жильцам горевшей в Краснодаре многоэтажки, читайте здесь.

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