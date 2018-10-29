Депутаты Кубани предложили добавить чаеводство в госпрограмму по АПК

Члены ЗСК направили предложение министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Чиновники предложили Минсельхозу дополнить существующую госпрограмму развития сельского хозяйства, рассчитанную до 2020 года, мероприятиями по развитию чаеводства в стране. С инициативой выступил аграрный комитет ЗСК.

Депутаты края также предложили установить День воинской славы России 3 февраля — День высадки Черноморского десанта на плацдарм «Малая земля» в Новороссийске в 1943 году, сообщает ТАСС.

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