Депутаты приняли закон «О статусе педагогов».

На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели и приняли во втором чтении проект закона “О статусе педагога”. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Отмечается, что в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению, заседаниям фракций политических партий и заседаниям Комитета по науке, Образование, культура и спорт Рабочая группа, состоящая из представителей министерств и ведомств, специалистов в области, рассмотрела, усовершенствовала, внесла ряд важных изменений и доработала принципы оплаты труда, стимулирования и социальной защиты определяются в соответствии с работы законопроекта.Такие гарантии, как освобождение от уплаты госпошлины при обращении в суд, прикрепление педагога-репетитора на один учебный год к лицу, впервые приступающему к профессиональной деятельности, уплата также усиливаются доплаты к прикрепленному педагогу.

Напоминаем, что депутаты рассмотрели данный законопроект 4 мая и внесли ряд предложений по его дальнейшему совершенствованию.