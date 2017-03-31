Депутаты в РФ предложили запретить продажу чистящих средств по ночам

В Госдуму в марте на рассмотрение внесли законопроект о запрете на продажу спиртосодержащей парфюмерии и бытовых чистящих средств в ночное время.

Речь идет о запрете на продажу жидкостей с содержанием этилового спирта более 25%, которые могут быть использованы в качестве алкоголя.

В пояснительной записке к документу сказано, что от 70 до 95% такой продукции применяется не по прямому предназначению.

Запретить продажу духов и чистящих средств предлагают с 23:00 до 8:00, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роспотребнадзор 26 декабря 2016 года на месяц приостановил продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее поручение ранее дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В марте на 90 дней продлили запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции и ввели запрет на продажу пищевой спиртосодержащей продукции.

В Иркутске с 17 декабря 76 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. После этого задержали владельцев подпольного цеха, где разливали жидкость «Боярышник». По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Президент России Владимир Путин 21 декабря поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции. Правительство должно разработать до 1 июля правки в законодательство, предусматривающие ужесточение правил оборота пищевых продуктов, парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта более 25%.

Ранее Минфин предложил приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции и включить этот продукт в ЕГАИС. «ВКонтакте» в ноябре начала блокировку торгующих настойкой боярышника групп.

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