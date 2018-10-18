Депутаты ЗСК обсудили социальную экономику Новокубанского района

Заседание с представителями органов местного самоуправления провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Обсудили социально-экономические проблемы района.

Говорили о развитии животноводства и сельхозкооперативов. Кроме того, муниципалитету рекомендовали принять участие в государственной программе министерства здравоохранения и получить финансирование на капитальный ремонт районной больницы. Юрий Бурлачко отметил: эта встреча даст новые точки для роста экономики района.

«Самый главный залог успеха — не останавливаться. Как только успокоились, как только остановились, как только закончилось движение вперед — сразу заканчиваются перспективы развития территории. А это, в свою очередь, далеко не парус, а якорь в экономике региона. Безусловно, мы этого не допустим. Никакой успокоенности, только вперед. Ставить перед собой амбициозные задачи и их решать», — заявил Юрий Бурлачко.

Глава Новокубанского района рассказал о достижениях за последнее время. К примеру, за последние три года муниципалитет приобрел десять новых школьных автобусов. Есть успехи и в благоустройстве.

«Своими силами мы провели реконструкцию старого бароновского парка в городе Новокубанске. Установили новые памятники. Памятник Пушкину, Лермонтову, казакам, памятник основателям Новокубанска», — отметил глава Новокубанского района Александр Гомодин.

Встреча прошла в рамках проведения Дней муниципальных образований в кубанском парламенте. Новокубанский район в таком формате выступил впервые.

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