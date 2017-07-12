Депутаты ЗСК одобрили установку в Отрадненском районе памятников, демонтированных в Польше

Обращение совета района заслушали 12 июля на 65-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

Совет депутатов Отрадненского района высказал свою позицию к решению, принятому в Польше, о сносе памятников советским солдатам. Отрадненцы выразили готовность разместить на своей территории один из демонтированных памятников.

Председатель кубанского парламента Владимир Бекетов подчеркнул, что «эта инициатива не самого экономически сильного кубанского района заслуживает всяческого одобрения». Депутаты приняли решение направить постановление со словами поддержки в адрес отрадненцев, сообщает пресс-служба ЗСК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сейм Польши 22 июня принял решение о внесении поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. В рамках документа предусматривается снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

Депутаты Отрадненского района предложили установить демонтированные в Польше памятники советским солдатам на Кубани. Депутат Госдумы от Кубани Николай Харитонов предложил разорвать дипотношения с Польшей и отозвать из страны российского посла из-за закона о сносе советских памятников.

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