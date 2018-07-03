Депутаты ЗСК предложили лицензировать гаражное виноделие на региональном уровне

Кубанские законодатели выступили с инициативой передать право выдавать лицензии небольшим частным винодельням с федерального на региональный уровень.

Сейчас разрешительную документацию на производство, хранение, поставку и розничную продажу вина выдает Росалкогольрегулированием (РАР) в Москве. Получить лицензию большинству небольших хозяйств сложно из-за высоких требований и больших пошлин.

Поэтому депутаты ЗСК предложили внести в Госдуму РФ изменения в ФЗ №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции…». Поправку рассмотрят в профильном комитете. В ней идет речь о лицензировании небольших винодельческих хозяйств на территории Кубани, которые лишены возможности реализовывать свою продукцию по причине отсутствия разрешительной документации.

По словам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, виноделы, продукция которых не получила лицензию, имеют право производить продукт только для личного употребления. Такие хозяйства называются гаражными винодельнями и не имеют права выйти на рынок розничной торговли. Гаражные виноделы, которые продают вино, фактически вынуждены делать это нелегально.

На Кубани, по словам экспертов, гаражных виноделов десятки. По информации спикера ЗСК Юрия Бурлачко, только три производителя вин в регионе имеют лицензию РАР. Всего в России 15 таких предприятий.

Инициатива кубанских законодателей содержит еще один пункт, касающийся производства коньяка. Производители коньяка могут делать его либо из покупных коньячных дистиллятов, либо из собственных. Предприятия, которые имеют полный цикл производства, включающий переработку винограда, брожение виноматериалов, дистилляцию, выдержку в дубовой таре и розлив готового продукта, должны получить две лицензии — на производство, хранение и поставку коньяка, а также на производство, хранение и поставку коньячных дистиллятов. Госпошлина на каждую лицензию составляет 10 млн руб. Депутаты ЗСК предложили исключить получения двух лицензий предприятиям, имеющим полный цикл переработки винограда, пишет «Коммерсантъ».

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