Депутаты ЗСК приняли участие в праздновании Дня народного единства в Адыгее

Народные избранники во главе с председателем Юрием Бурлачко приняли участие в шествии и праздничном митинге вместе с главой республики Муратом Кумпиловым и депутатами Государственного Совета-Хасэ.

Поздравляя всех с праздником, Юрий Бурлачко отметил, что взаимоотношения Краснодарского края и Адыгеи являются примером добрососедства и единства. На наших землях бок о бок стоят аулы и казачьи станицы.

«У нас на Кубани говорят: ближний сосед дороже дальнего родственника. И это действительно так — нас объединяют не только экономические связи, нас объединяют связи общечеловеческие, и это самое главное, особенно в этот день. Мы едины, и в этой ситуации нет трудностей, которые бы мы совместно не преодолели», — председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

«Действительно, 26 лет назад мы были в составе Краснодарского края. Мы получили статус республики, но став субъектом РФ, мы не потеряли дружеские, братские связи. И важно их поддерживать, поддерживать на всех уровнях всех поколений», — отметил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Торжественным митингом праздник не закончился. Для жителей республики и гостей выступили лучшие творческие коллективы Адыгеи и Кубани.

Фоторепортаж со Дня народного единства в Краснодаре смотрите здесь.

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