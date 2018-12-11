Депутаты ЗСК продлили ежемесячные выплаты нуждающимся семьям

11 декабря в 19:58

Такая поддержка будет действовать до 2024 года при рождении третьего и последующего ребенка.

Кроме того, на заседании 11 декабря заслушали отчет о развитии туристско-экскурсионного обслуживания в Краснодарском крае. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что отрасль показывает уверенный рост.

Продолжительность отдыха по путевкам для кубанских детей увеличили с 18 до 21 дня, в соответствии с современными нормами СанПиН. На эти цели в бюджете предусмотрено повышение финансирования на 117,5 млн рублей.

«Мы увеличиваем дни отдыха наших детей до 21 дня. Конечно, это потребует дополнительного финансирования из бюджета края. Мы при этом настаиваем, чтобы количество оздоровленных детей не сокращалось», — сказал секретарь комитета ЗСК по вопросам экологии и санаторно-курортного комплекса Андрей Булдин.

На сессии поддержали основной закон для кубанского здравоохранения на ближайшие три года. Приняли территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в крае. Уже в этом году жителям Кубани было оказано почти 18 тыс. видов высокотехнологичной медицинской помощи вместо запланированных 15,5 тыс. Главная задача — совершенствовать год от года положения программы.

«Приняли закон на 2019-й и последующие годы в территориальной программе государственных гарантий, в которой финансирование отрасли увеличено на огромную сумму, почти 7 млрд рублей, на оказание первичной скорой высокотехнологичной медицинской помощи онкобольным для приобретения жизненно необходимых лекарств и расширения тех лекарств, которые предоставляют либо бесплатно населению, либо со скидками», — отметил председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения Николай Петропавловский.

Еще один важный документ, утвержденный на сессии, — стратегия развития региона на ближайшие 12 лет. На сессии проголосовали за закон о почетных званиях для населенных пунктов края. «Городом, станицей или рубежом воинской доблести» может называться муниципалитет, на территории которого проходили ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны.

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