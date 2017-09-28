Депутаты ЗСК согласовали кандидатуру Бекетова в сенаторы от Кубани

В Краснодаре 28 сентября проходит первая сессия нового состава кубанского парламента.

Кандидатура бывшего спикера ЗСК Владимира Бекетова в сенаторы от Краснодарского края в Совете Федерации была внесена от партии «Единая Россия». Его выдвижение поддержал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Владимир Андреевич по крупицам создавал наш парламент и создал таким, что он стал сегодня самым авторитетным парламентом в Российской Федерации и очень влиятельным. Потому что здесь важно не только инициировать законы и принимать их, нужно чувствовать людей. Владимир Андреевич чувствует людей потому, что он ходит там, где люди ходят, живет там, где люди живут. Он ездит в районы и не уезжает оттуда, пока каждый, кто к нему подошел, не получит ответа. Он чувствует людей и то, что нужно людям для жизни в нашем крае, нормальной человеческой жизни. Это самое главное в его характеристике — ощущение человека. Он первый среди равных, какую бы должность он ни занимал. Владимир Андреевич — это эпоха для нашего края, и очень много его учеников, тех, кто с ним вместе работал, сегодня занимают важные должности. Я тоже один из его учеников, и своим становлением я обязан именно ему», — сказал глава региона.

Депутаты поддержали кандидатуру Бекетова единогласно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Бекетов бессменно занимал пост спикера ЗСК с 1995 года. Новым председателем кубанского парламента избрали вице-губернатора Юрия Бурлачко.

Вернуться на ленту

Источник