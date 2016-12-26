Депутаты ЗСК выразили соболезнования родным жертв авиакатастрофы Ту-154

Председатель ЗСК Владимир Бекетов и депутаты кубанского парламента выразили свои соболезнования семьям погибших 25 декабря в авиакатастрофе самолета Ту-154.

«Трагедия унесла самое дорогое: жизни достойных граждан России, безжалостно перечеркнула надежды и планы на будущее. Погибли талантливые, успешные, выдающиеся люди, которые своим творчеством, профессионализмом, верным служением несли радость и добро. Ушли в самом расцвете творческих и жизненных сил. В эти трудные дни мы глубоко соболезнуем родным и близким погибших, всем, в чьем сердце нашла отклик эта беда», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов.

Для поддержки родных и близких погибших в катастрофе в Министерстве обороны России работает горячая линия. По этому номеру можно узнать информацию о самом падении и процессе опознания тел, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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