Деревянко после развода с женой столкнулся с депрессией и посетил психолога

Актер Павел Деревянко в новом интервью «СтарХиту» признался, что его мучает тяжелая депрессия, пишет news-fact.ru. Звезда сериала никак не могла прийти в себя после развода с Дарьей Мясищевой. Состояние актера было тяжелым, поэтому ему пришлось обратиться за помощью к специалисту.

В последний раз он переживал «тяжелую депрессию» позапрошлым падением. Специалист прописал таблетки Деревянко, но он их не принял. Вместо этого актер изменил свой образ жизни и на некоторое время уехал жить в деревню. Это привело его в чувство.