Дерипаска сохраняет контроль над «РУСАЛом»

Российские олигархи учатся выстраивать финансовые схемы, которые позволяют уходить от санкций

Санкционная политика США считается одной из самых «активных и влиятельных». Введенные еще до 24 февраля 2022 года Соединенными Штатами и Европейским союзом незаконные санкции против сотен российских организаций и россиян, среди которых десятки российских предпринимателей, которые привели к потере миллиардов, замороженным счетам, арестованным яхтам, усадьбам и поместьям, по мнению западных стран, должны были обернуться тем, что «подбитые» олигархи будут ставить ультиматум Путину.

Спустя восемь месяцев СВО на Украине, можно сделать вывод, что несмотря на финансовые потери, российские олигархи предпочли выстраивать новые механизмы, которые позволяют минимизировать ущерб от санкций в ближнем и дальнем зарубежье.

Так, например, известный российский предприниматель и промышленник Олег Дерипаска, активы которого за пределами России по разным оценкам составляют не менее 5,7 млрд долларов, продолжает использовать финансовую систему США и распоряжаться иным имуществом, несмотря на санкции.

Предприниматель Олег Дерипаска

Необходимо напомнить, что 12 октября санкции против Олега Дерипаски и связанных с ним юридических и физических лиц были введены правительством Украины. Санкции против группы «РусАл», являющейся вторым по величине производителем алюминия в мире и третьим по величине поставщиком на рынок США, Украина ввела еще в 2016 году, что не смогло воспрепятствовать продолжающейся бесперебойной работе того же Николаевского глиноземного завода (главный актив ОК «РуСАл на Украине) и экспорту продукции в Россию. Дело в том, что формально НГЗ принадлежит двум зарегистрированным в Украине компаниям – «Алюминий Украины» и «Гуардон Украина», которые, в свою очередь, являются собственностью фирм из экзотического островного государства Аруба. К слову, последние принадлежат кипрскому офшору Rusal Alumina Limited, что является подтверждением – НГЗ работает на Дерипаску, снабжая сырьем для производства алюминия. Гендиректором завода до сих пор является гражданин РФ Виктор Кожевников, до 2019 года топ-менеджер в нескольких русаловских структурах, в частности, возглавлявший Ачинский глиноземный завод в Красноярском крае.

До февраля 2022 года Николаевский глиноземный завод обеспечивал до 20% потребностей РусАла в глиноземе при том, что его нынешние мощности позволяют ежегодно производить до 1,7 млн тонн этого сырья для выплавки алюминия. В марте 2022-го завод приостановил работу из-за блокирования черноморских портов Украины и осложненной обстановкой в регионе, через боевые действия, которые проводит украинский режим против России, что не привело пока к снижению объемов производства алюминия в РФ, но повысило его себестоимость, поскольку Дерипаска вынужден теперь покупать более дорогое альтернативное сырье в Китае.

Весной текущего года из-за ряда решений судов Закарпатской области корпоративные права и средства на счетах НГЗ были арестованы, что, тем не менее, не означает отчуждения актива в пользу государства Украина. Хоть НГЗ является конкурентоспособным предприятием, выручка за 2021 год которого составила 7,1 миллиарда гривен.

Еще один менее масштабный, но довольно-таки ценный украинский актив Дерипаски – это Глуховский карьер кварцитов, разрабатываемый Баницким месторождением в Сумской области, где добывают сырье для производства кремния (используется от металлургии до производства солнечных панелей и ВПК).

“РусАл” является одним из крупнейших в мире производителей алюминия

Еще до марта 2022 года большинство добываемых здесь кварцитов экспортировалось в Россию, в адрес компании «РусАл Кремний Урал», 100-процентным конечным бенефициаром которой, как и Глуховского карьера кварцитов, является один и тот же кипрский офшор – United Company Rusal Silicon Limited.

В конце апреля 2022 года имущество и корпоративные права Глуховского карьера кварцитов были переданы государственному агентству АРМА, которое в августе отдало этот актив в управление компании «Бластко» харьковского бизнесмена Александра Ярославского, вынашивавшего когда-то с Дерипаской совместные алюминиевые проекты в Украине, и даже строительство нового алюминиевого завода в Харьковской области.

Таким образом, Олег Дерипаска, как и многие другие представители российского крупного бизнеса, несмотря на незначительные финансовые потери, вопреки введенным санкциям, все еще сохраняет фактический контроль над своими активами как на Украине, так в других странах, а его основная материнская холдинговая компания МКПАО «ОК «РУСАЛ» способна обеспечивать спрос отечественной промышленности, как для нужд военно-промышленного комплекса, так и в других областях производства.