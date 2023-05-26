ДеСантис привлек $8,2 млн за 24 часа

Губернатор Флориды Рон ДеСантис собрал 8,2 миллиона долларов за первые 24 часа после объявления своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года, сообщила The New York Times со ссылкой на штаб кандидата.

Технические сбои, с которыми столкнулся ДеСантис, объявляя о запуске своей кампании в Твиттере. Газета отмечает, что это, похоже, не ослабило энтузиазм доноров. По данным его штаб-квартиры, всего за один час был собран 1 миллион долларов.

Действующий президент Джо Байден собрал всего 6,3 миллиона долларов за первые 24 часа своего пребывания в качестве кандидата 2019 года.