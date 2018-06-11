Десантники из Беларуси отправились на учения в Новороссийск

Учение «Славянское братство — 2018» пройдет с 18 по 29 июня.

Батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады 11 июня отправился в Новороссийск для участия в белорусско-российско-сербском тактическом учении.

Общее количество участников учения от белорусской стороны составляет около 250 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

В ходе учения военные отработают вопросы совместных действий подразделений вооруженных сил Беларуси, России и Сербии при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Военнослужащие обменяются опытом при выполнении условных контртеррористических задач, повысят уровень взаимодействия подразделений.

Особенностью данного учения будет являться десантирование личного состава с больших высот — более 2 тыс. м и на большие дальности — до 50 км, сообщает РИА «Новости».

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