Десять футболистов «Краснодара» вызвали в национальные сборные

Матчи команд пройдут под эгидой ФИФА в первой половине сентября 2018 года.

Полузащитников Юрия Газинского и Дмитрия Стоцкого вызвали в сборную России для участия в игре Лиги Наций УЕФА с Турцией (7 сентября, Трабзон) и товарищеской встрече с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

Защитник Урош Спайич уехал в сборную Сербии, которая 7 сентября сыграет в Вильнюсе с Литвой, а 10-го числа примет на своем поле в Белграде Румынию. Еще один центральный защитник Александр Мартынович отправился в Беларусь. Команда 8 сентября в Минске встретится с Сан-Марино и 11 сентября в Кишиневе — с Молдавией.

Йона Гудни Фьолусона призвали под знамена сборной Исландии на матчи с Швейцарией (Санкт-Галлен, 8 сентября) и Бельгией (Рейкьявик, 11 сентября).

Полузащитник Торнике Окриашвили вновь выступит за сборную Грузии. Его команде предстоит 6 сентября поспорить с Казахстаном и 9 сентября дома сразиться с Латвией.

Полузащитника Виктора Классона, как и его коллег из России, ждет товарищеский матч — 6 сентября в Вене с Австрией. Три дня спустя, 9 сентября, в Стокгольме шведы примут Турцию, и это уже будет противостояние той же группы Лиги Наций, в которой выступают россияне.

Полузащитник Кристиан Куэва со своей сборной Перу погостит в Европе. Его коллектив проведет две выездные товарищеские встречи: 6 сентября с Голландией и 9 сентября с Германией.

Левый защитник Кристиан Рамирес побывает в США — в городе Харрисоне штата Нью-Джерси его сборная Эквадора 8 сентября в товарищеском матче сыграет с Ямайкой.

Опорный хавбек Шарль Каборе проследовал в сборную Буркина-Фасо, которая 8 сентября проведет игру квалификации Кубка Африканских Наций — 2019 в гостях против Мавритании, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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